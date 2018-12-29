DHA DIŞ - Trump: Çin Devlet Başkanı Xi ile görüştüm, anlaşma çok iyi ilerliyor

ABD () - ABD Başkanı Donald Trmup, sosyal medya hesabından Çin devlet başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek "Büyük ilerleme sağlandı" dedi.

Trump görüşme sonrası şu mesajı paylaştı: "Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile uzun ve iyi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Anlaşma çok iyi ilerliyor. Gerçekleşirse çok kapsamlı olacak... ... tüm konuları, alanları ve ihtilaf noktalarını kapsayan. Büyük ilerleme sağlandı."

