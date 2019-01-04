DHA DIŞ -Tropik fırtına 'Pabuk', Tayland’ı etkisi altına aldı

Bangkok, () – Güney Tayland’ın doğu sahillerini vuran şiddetli tropikal fırtına sonucunda 20 bin turist ve bölge halkı evlerini terk etti. Bölgedeki tüm uçuş ve feribot seferleri iptal edildi, bazı turistik adalarda mahsur kalanlar oldu.

Tayland Meteoroloji Dairesi yerel saatle 12:45’te başlayan fırtınanın 75 kilometre (46 mil / saat) hızla esen rüzgar ve şiddetli yağış sonucu kıyı şeridini ve adaları vurduğunu açıkladı. Yerel medyaya göre fırtınada denizde olan ve devrilen balıkçı teknesindeki bir kişi hayatını kaybetti. Teknedeki 6 kişiden birisi kayıp, diğer dördü ise sağ olarak kurtarıldı. Toplam ölü ya da yaralı sayısı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. 1989 yılında yaşanan tropikal fırtınada 400 kişi hayatını kaybetmişti.

Koh Samui, Koh Phangan ve Koh Tao adaları da dâhil olmak üzere ülkenin en popüler turistik yerlerinden biri olan Andaman Denizi'ndeki Phuket ve ‘The Beach’ filmiyle ünlenen Koh Phi Phi adalarında turistler mahsur kaldı.

Tropik fırtına ‘Pabuk’, Nakhon Si Thammarat şehrinin Pak Phanang semtindeki sahili geçti ve komşu bölge olan Surat Thani'ye doğru ilerledi.

Fırtına, Pak Phanang ve sahil kesimindeki evlere, büyük ağaçlara ve elektrik direklerine zarar verdi.

Hükümet sözcüsü Putthipong Punnakanta, "Sezonun yoğun olduğu bir zaman, popüler bölgelerde çok sayıda turist var. İki gün öncesinden turistleri bilgilendirdik. Çoğunun adalardan ayrıldığını ve ana karaya geldiklerini söyleyebilirim” dedi.

Tayland Meteoroloji Bölümü Genel Müdürü Phuwieng Prakhammintara ise, fırtınanın yedi metreye kadar yüksek dalgalara neden olabileceğini, ancak bu dalgaların yüksekliğinin 3 ila 5 metreye ulaşmasının daha muhtemel olduğunu söyledi.

Bakanlık, tüm güney illerinde şiddetli yağmur ve sert rüzgârların devam edeceği konusunda uyarırken, Phetchaburi ve Prachuap Khiri Khan merkez illerinde Cumartesi günü sert yağış bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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