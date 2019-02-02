DHA DIŞ - Shuang: ABD’nin INF’den çekilmesi bir dizi olumsuz sonuç doğurabilir

Çin () – Çin’in Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, ABD’nin Orta ve Kısa Menzilli Füzeler (INF) Anlaşması’ndan çekileceğini belirtmesinin ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında, “Üzücü bir hamle. Çin’in INF anlaşması hakkındaki görüşünü defalarca dile getirdik. Silahlanmanın kontrol altında tutulması ve silahsızlanma konularında önemli bir ikili anlaşma olan INF anlaşması uluslararası ve bölgesel barışın desteklenmesinde ve küresel stratejik dengenin korunmasında önemi bir role sahip. Çin, ABD’nin bu anlaşmadan çekilmesine karşı çıkıyor ve Rusya ve ABD’yi yapıcı diyalog oluşturarak aradaki anlaşmazlıkları çözmeye davet ediyor” ifadelerine yer veren Shuang, “ABD’nin tek taraflı olarak çekilmesi bir dizi olumsuz sonuç doğurabilir. Çin, ilgili gelişmeleri yakından takip edecektir” dedi.