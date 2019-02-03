Io Chokona () - Yunanistan’ın ikinci büyük kenti Selanik’teki Türk Konsolosluğu yakınlarında bulunan polislere saat 03.30 sularında molotof kokteylli saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı ve yaralanma olmazken, polis saldırgan grubu, bölgeden uzaklaştırdı.
DHA DIŞ - Selanik’te Türk Konsolosluğu yakınlarındaki polislere molotoflu saldırı
Io Chokona () - Yunanistan’ın ikinci büyük kenti Selanik’teki Türk Konsolosluğu yakınlarında bulunan polislere saat 03.30 sularında molotof kokteylli saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı ve yaralanma olmazken, polis saldırgan grubu,...
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