DHA DIŞ - Savcı, Kaşıkçı cinayetine dair 5 şüpheli için idam talep etti

Suudi Arabistan () - Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı, Cemal Kaşıkçı cinayetine dair gözaltında bulunan 11 şüpheliden 5'i için savcının idam talep ettiğini yazdı. Savcı 'cinayete karıştıkları' gerekçesi ile bunu talep etti.