Suudi Arabistan () - Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı, Cemal Kaşıkçı cinayetine dair gözaltında bulunan 11 şüpheliden 5'i için savcının idam talep ettiğini yazdı. Savcı 'cinayete karıştıkları' gerekçesi ile bunu talep etti.
DHA DIŞ - Savcı, Kaşıkçı cinayetine dair 5 şüpheli için idam talep etti
Suudi Arabistan () - Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı, Cemal Kaşıkçı cinayetine dair gözaltında bulunan 11 şüpheliden 5'i için savcının idam talep ettiğini yazdı. Savcı 'cinayete karıştıkları' gerekçesi ile bunu talep etti.
Suudi Arabistan () - Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı, Cemal Kaşıkçı cinayetine dair gözaltında bulunan 11 şüpheliden 5'i için savcının idam talep ettiğini yazdı. Savcı 'cinayete karıştıkları' gerekçesi ile bunu talep etti.
YORUM EKLE