DHA DIŞ - Sarı yelekliler eyleminde bir gösterici hayatını kaybetti

Fransa () – Fransız bir motorcu, ‘sarı yelekliler’ protestoları kapsamında protestocuların gösteri yapmak için toplandığı bir yerde park etmiş olan bir kamyona çarparak hayatını kaybetti. LeMonde’de yer alan habere göre, Fransa’nın...