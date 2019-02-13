DHA DIŞ - Salvini'den, Özpetek'in de aralarında bulunduğu jüriye sert tepki

Esma Çakır, Roma () - İtalya’nın 69 yıldır düzenlenen prestijli şarkı yarışması Sanremo Festivali, ülkede büyük tartışmalara neden oldu. Yarışmanın galibinin Mısırlı-İtalyan pop-rap şarkıcısı Mahmoud’un olması ırkçılara gün doğururken, İçişleri Bakanı Matteo Salvini, aralarında Yönetmen-Senarist Ferzan Özpetek’in de bulunduğu jüri üyelerini hedef aldı.

İtalyan müziği için büyük önem arz eden, Al Bano, Eros Ramazzotti gibi dünyaca ünlü pek çok ismin boy göstermiş olduğu Sanremo Şarkı Festivali, her yıl farklı nedenlerden dolayı tartışmalara yol açıyor.

Bu yılki tartışmaların odağında ise, ‘ırkçılık’ ve ‘elitler’ yer aldı.

Kendisini 6 yaşında terk eden babası Mısırlı, annesi İtalyan olan 26 yaşındaki (Alessandro) Mahmoud, 5 gün süren performansların ardından cumartesi geceki finalde yarışmanın kazananı oldu.

Mahmoud’un, babasına sitem de içeren ‘Soldi' (Para) adlı şarkısında bazı Arapça kelimeler ile ‘Nargile içiyor’ ve ‘Ramazan’da şampanya içiyor’ gibi ifadeler de bulunuyor.

Mahmoud’un galibiyeti, başta kendisine ‘önce İtalyanlar’ şiarını edinen, aşırı sağcı, göç karşıtı parti Lig’in lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini olmak üzere birçok İtalyan’ı kızdırdı.

Bakan, Twitter’daki paylaşımında, "Mahmoud… mah… En güzel İtalyan şarkısı bu mu?" eleştirisinde bulundu ve kendi tercihinin ikinci gelen şarkıcı Ultimo olduğunu belirtti.

Bu ileti, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, bakana destek verenlerin çoğu ‘yüzde 100 İtalyan şarkıcılar’ dururken Mahmoud’un kazanmasına tepki gösterdi ve birçok kişi ırkçı ve yabancı karşıtı paylaşımda bulundu.

Bunun üzerine, İtalya'da doğup büyüdüğünün altını çizerek "Yüzde 100 İtalyan’ım" açıklamasını yapan Mahmoud, her yıl yarışmanın kazananının yaptığı gibi Eurovision Şarkı Yarışması’nda bu yıl İtalya’yı temsil edeceğini duyurdu.

SALVINI: KARARI RADİKAL ŞIK JÜRİ VEREMEZ, HALK VERİR

Tepkiler üzerine bir açıklama daha yapan Bakan Salvini, Mahmoud’un bir İtalyan olduğunu, kendisini telefonla arayıp tebrik ettiğini, eleştirisinin aslen jüri üyelerine olduğunu dile getirdi.

Yarışmanın Onur Jürisi’nde bu yıl, bu ülkede 45 yıla yakın süredir yaşayan Yönetmen-Senarist Ferzan Özpetek, ünlü gazeteci-köşe yazarı Beppe Severgnini ve yemek yarışması MasterChef’in ünlü jüri üyesi Joe Bastianich’in de bulunduğu 8 kişi yer aldı.

Bakan Salvini, bu jüri üyelerini müzikten anlamamakla itham etti ve “Radikal şıklar kazananı belirledi, oysa halkın mesajlarla verdiği oylarla belirlenmeliydi,” diyerek, onları halktan uzak olmakla suçladı.

Yarışmanın sonuçları, kısa mesaj hizmetiyle (sms) oylamaya katılan yüzde 50 halk, yüzde 30 gazeteciler ve yüzde 20 jüri oylarıyla belirleniyor.

Mahmoud, halk oylarında üçüncü gelmiş olsa da bu yıl, kendisini destekleyen jürinin seçimi ağırlığını hissettirdi.

“ÖZPETEK’İN YENİ FİLMİNİ ELEŞTİRECEĞİM”

Salvini, bazı jüri üyelerinin, “Entegrasyonun bir sembolü olarak da Mahmoud’u destekledik” gerekçesine öfkelenerek, “Mahmoud İtalyan ve bu ülkeye entegre olmak zorunda değil ki, çünkü burada doğmuş zaten! O da, kendisini ait olmadığı bir hikâyenin merkezine koyan jürinin kurbanı” ifadesini kullandı.

“Jüriye bakın! Anlamsız ve sadece benim kuzenim eksik. Sanremo’ya tatile gitmişler” diye öfkesini ifade etmeyi sürdüren Salvini, “Beni Venedik Film Festivali jürisine çağırdıklarını düşünün, onun gibi bir şey. Halkın oyları ve 8 radikal şıkın oyları arasında bu kadar fark olması beni şaşırttı. Özpetek’in yeni filmi çıktığında onu görmek ve istediğim gibi eleştirmek istiyorum” diye konuştu.

ÖZPETEK: POLİTİKACILARLA UĞRAŞACAK HALİM YOK

’nın telefonla ulaştığı Ferzan Özpetek, “Salvini’nin eleştirilerine çok güldüm, hatta kahkaha atıyorum. Hayatta daha önemli şeyler var ve politikacılarla uğraşacak halim ve zamanım yok. Mahmoud’un kazanmasına çok sevindim, çünkü iyi bir şarkıcı. Bu hafta Türkiye’de Napoli’nin Sırrı filmim tekrar gösterime girecek ve bundan dolayı mutluyum, bunları konuşalım,” diye bakanın eleştirilerine karşılık verdi.

Öte yandan, İtalya Tüketici Hakları Derneği Codacons da, halkın evlerinden paralı sms’lerle yaptığı oylamanın hiçe sayılmasının bir dolandırıcılık olduğunu öne sürerek, RAI kanalını savcılığa şikâyet edeceklerini söyledi.

Yarışmanın yayınlandığı devlet kanalı RAI’nin başkanı Marcello Foa da, gelecek yıl oylama sisteminin değişebileceği sinyalini verdi.