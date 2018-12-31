DHA DIŞ - Rusya’da gaz patlaması, en az üç ölü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 31 Aralık () – Rusya’nın Magnitogorsk kentinde sabah saatlerinde yaşanan gaz patlamasında bir binanın girişi çökmesiyle, en az üç kişi hayatını kaybetti üç kişi yaralandı.

Chelyabinsk bölgesi vali yardımcısı Oleg Klimov, yerel basına yaptığı açıklamada, enkazdan üç ölü üç de yaralı çıkardıklarını söyledi ve binada bulunan 79 kişinin durumu ile henüz bir bilgi olmadığını belirtti.

Araştırma komitesi sözcüsü, Stevlana Petrenko bir adli bir soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

Bir televizyon kanalında konuşan Chelyabinsk bölgesi valisi Boris Dubrovsky, yetklililerin patlamadan etkilenen vatandaşların barınmaları için konut satın almayı gözden geçirdiklerini duyurdu.