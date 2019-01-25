Siyamend Kaçmaz, Moskova () - Rusya Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika Departmanı Başkanı Aleksandr Şetinin, Rusya’nın Venezuela’da hükümet ve muhalefet arasında ilişkilerin kurulması için aracı olabileceğini bildirdi.

Şetinin Rus haber ajansı Ria Novosti’ye yaptığı açıklamada, “Eğer bizim yardımımıza ihtiyaç olursa, biz bu yardımı yapmaya hazırız. Bununla ilgili bir sorunumuz yok “ ifadesini kullandı.

Şetinin, “Dün Rusya Dışişleri Bakanı, ciddi adımlar atan tüm siyasi güçlerle ve uluslararası oyuncularla işbirliğine ve itibarımızı bu diyaloğun kurulması için kullanmaya hazır olduğumuzu söyledi” diye konuştu.