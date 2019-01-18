DHA DIŞ - Rusya Savunma Bakanlığı: Su-34 yardımcı pilotu bulundu

Rusya () - Rusya Savunma Bakanlığı, Japon Denizi üzerinde, kıyıdan 35 kilometre eğitim uçuşu sırasında çarpışan savaş uçaklarından sağ kurtulan bir personele ulaşıldığını duyurdu.

Bakanlık, Uzak Doğu Bölgesi’nde çarpışan, iki Su-34 savaş uçağındaki bir yardımcı pilotun bulunduğunu duyurdu.

Bakanlık, "Uzak Doğu Askeri Bölgesi'nde yaşanan kazadaki yardımcı pilotu bulduk. Sağlık durumu kötü değil" açıklamasında bulundu. Kendilerini uçaklarından atmayı başaran diğer pilotlar, hala aranıyor.

Kurtarma operasyonunda, Pasifik Filosu'ndan altı gemi, helikopterler ve bir Tupolev Tu-142 denizaltı karşıtı uçak görev yapıyor. Kurtarma ekiplerinin çalışmaları, zorlu hava koşullarından, özellikle de kuvvetli rüzgârdan olumsuz etkileniyor. Bakanlık, uçakta mühimmat bulunmadığını belirtti.