DHA DIŞ - Rusya: Savaş uçağımız, İsveç uçağını 'sınır ihlaline karşı' önledi

Rusya () - Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava sahasını kontrol eden radarların Baltık Denizi'nde 'radar alıcısı kapalı' bir uçağın yaklaşması üzerine bölgeye Su-27 savaş uçağı gönderildiğini duyurdu. TASS'ın haberine göre Baltık...

DHA DIŞ - Rusya: Savaş uçağımız, İsveç uçağını 'sınır ihlaline karşı' önledi

Rusya () - Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava sahasını kontrol eden radarların Baltık Denizi'nde 'radar alıcısı kapalı' bir uçağın yaklaşması üzerine bölgeye Su-27 savaş uçağı gönderildiğini duyurdu.

TASS'ın haberine göre Baltık Denizi'nde Rusya sınırlarına yaklaşan İsveç Hava Kuvvetleri'ne ait Gulfstream isimli 'keşif uçağı',  Rus Su-27 uçağının ikazı sonrası sınırdan uzaklaştı.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Rusya'nın paylaştığı görüntüler

Rus Su-27 uçağının kalkışı

Önleme yapması

Piste inmesi

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