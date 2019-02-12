DHA DIŞ - Rapor: Brexit İngiltere’de işverenlere 1 milyar Sterline mal olacak

Gonca YAĞCI, () - İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkmasıyla uygulayacağı yeni göçmenlik planının işverenlere 1 milyar Sterlin’e mal olabileceği uyarısı yapıldı.

İngiltere merkezli Global Future düşünce kuruluşunun hazırladığı raporda, Brexit’in ardından Avrupa’dan gelen işçiler için gerekli olacak yeni göçmenlik planı çerçevesinde, İçişleri Bakanlığı’nın uygulayacağı bürokratik işlemlerin maliyetinin beş yıl içinde işverenlere 1.14 milyar Sterline mal olacağı tahmini yapıldı.

Independent gazetesinin yer verdiği raporda, Avrupalı işçiler için uygulanmaya başlanacak yıllık 30 bin Sterlin kazanç kriterinin, İngiltere’de sosyal hizmetler ve hasta bakıcılığı gibi işlerde 100 binin üzerinde istihdam açığı yaratabileceği uyarısı da yapıldı.

Raporu yazan Fergus Peace, Independent gazetesine yaptığı değerlendirmede; raporun, İngiltere’nin gelecekteki beklentilerine zarar verecek daha karmaşık ve sıkıntı veren bir göçmenlik sisteminin beklentilerini içerdiğini kaydetti.

Peace, raporunda, çalışma vizesi alabilecek Avrupalı göçmenlerin işverenlere bürokratik işlemler için 1 milyar sterline mal olacağını vurgulayarak İngiltere’nin bu planla kendini dünyaya kapattığını bunun da çok büyük bir hata olduğunu vurguladı.

Rapor, sistemin halen çatırdamakta olduğu ve İngiltere’de yaşayan Avrupalı göçmenlerin oturma ve çalışma başvuruları ile bile başa çıkamadığını savunuyor.

Raporda şu ifadelere yer veriliyor: “Yeni sistem çalışsa bile Avrupalı göçmenlere altı farklı vize statüsünden birini verecek bu da ciddi anlamda kafa karışıklıklarına neden olacak’’.