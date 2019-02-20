DHA DIŞ - Putin 'Tsirkon' hipersonik deniz füzesini anlattı

Siyamend KAÇMAZ/MOSKOVA () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Tsirkon” hipersonik deniz füzesinin 9 mach hızında olacağını ve uçuş uzaklığının 1000 kilometreden fazla olacağını söyledi.

Putin, federal meclis konuşmasında yaptığı açıklamada, “Şu anda çalışmaları başarıyla giden ve planlanan sürede tamamlanacak yeni bir silahtan bahsedeceğim. Hem deniz, hem de kara hedeflerini yok etme gücüne sahip ‘Tsirkon’ hipersonik füzesinin hızı 9 mach ve uçuş uzaklığı 1000 kilometreden fazla olacak” ifadesini kullandı.

Putin, füzenin denizaltı ve denizüstü gemilerinde kullanılmasının ön görüldüğünü belirtti.

Putin, konuşmasında “Tüm bunlar bizim için masrafsız olacak” dedi.