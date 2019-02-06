DHA DIŞ - Pompeo'nun paylaşımındaki görselde tepki çeken 'Türkiye' detayı

ABD () - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun sosyal medya kanalı Twitter hesabı üzerinden paylaştığı görseldeki 'bölünmüş' Türkiye haritası tepki çekti.

Görselde, Venezuela'da kendini geçici başkan ilan eden Juan Guaido'ya destek verdiğini açıklayan ülkeleri mavi ile gösterirken; Türkiye'nin ikiye ayrılmış şekilde resmedildiği görüldü.

Pompeo, görselle beraber şu mesajı paylaştı: "Guaido'yu geçici başkan olarak tanıyarak Venezuela halkını destekleyen Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Makedonya, Hollanda, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık'ı takdir ediyoruz"

Pompeo'nun paylaşımına Türk kullanıcılar çok sayıda yanıt vererek tepkilerini ortaya koydu.

