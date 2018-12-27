DHA DIŞ -PKK/YPG'li teröristler Rasulayn'da hendek kazmayı sürdürdü

Şafak SAĞ, () –Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan, Suriye'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde, PKK/YPG'li teröristler hendek kazmaya devam etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı olası...

DHA DIŞ -PKK/YPG'li teröristler Rasulayn'da hendek kazmayı sürdürdü

Şafak SAĞ, () –Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan, Suriye'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde, PKK/YPG'li teröristler hendek kazmaya devam etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı olası operasyon öncesi, Ceylanpınar'ın karşısında yer alan, Suriye'nin Rasulayn ilçe merkezinde PKK/YPG'li teröristler iş makineleriyle hendek kazmayı sürdürdü. Teröristlerin kazdıkları hendekleri inşaat demiri ve betonla güçlendirdiği görüldü.

Görüntü Dökümü

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- İş makinesi ile kazılan hendek

- Kazı alanında inşaat demiri hazırlığı

- Kazı alanından genel detay görüntüler

- Rasulayn şehrinin farklı noktalarında açılan hendekler

- Ara sokaklara yakılmak için bırakılan araç lastikleri

- PKK/PYD'li teröristlerin mevzileri

- Çevresi hendeklerle kazılmış olan mevziler

- Genel detay görüntüler

- Teröristlere ait iş makinesi

- Çevresi hendeklerle kazılmış olan teröristlerin karargâhı

GÖRÜNTÜLER 'YURT' SIRASINDA

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