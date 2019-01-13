DHA DIŞ – Paris’teki gaz patlamasında üç kişi hayatını kaybetti

Fransa, () – Fransa'nın başkenti Paris'te bir fırında meydana gelen ve gaz sızıntısın neden olduğu düşünülen patlamada ikisi itfaiye görevlisi üç kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, olayın çok üzücü olduğunu ve tüm ulusun kazada hayatını kaybedenlerin acısını paylaştığını söyledi.

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