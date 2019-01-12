DHA DIŞ - Paris'te patlama... Olay sonrası yaşananlar amatör kamerada  (4)

Fransa () - Fransa'nın başkenti Paris'te patlama meydana geldi. Yerel medya, bir fırında meydana gelen patlama sonrası, çevre dükkanlarda hasar oluştuğu, patlamaya gaz sızıntısının neden olduğundan şüphelenildiğini yazdı. Polis, 'bölgeden uzak durun ve yolları acil durum ekipleri için açık bırakın çağrısı' yaptı.

Polis yetkilileri 2'si ağır 20 kişinin yaralandığını, yaralıların tedavisinin sürdüğünü duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay sonrası görüntüler

Polisin çalışması

Yerdeki yaralılar