DHA DIŞ - Paris'te patlama

Fransa () - Fransa'nın başkenti Paris'te patlama meydana geldiği, ondan fazla kişinin yaralandığı belirtiliyor. Patlamanın nedeni ve şekline dair henüz bilgi yok.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Polisin çalışması
Yerdeki yaralılar
Fransa () - Fransa'nın başkenti Paris'te patlama meydana geldiği, ondan fazla kişinin yaralandığı belirtiliyor. Patlamanın nedeni ve şekline dair henüz bilgi yok. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------- Polisin çalışması Yerdeki yaralılar
Fransa () - Fransa'nın başkenti Paris'te patlama meydana geldiği, ondan fazla kişinin yaralandığı belirtiliyor. Patlamanın nedeni ve şekline dair henüz bilgi yok.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
---------------
Polisin çalışması
Yerdeki yaralılar