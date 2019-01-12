DHA DIŞ - Paris'te patlama

Fransa () - Fransa'nın başkenti Paris'te patlama meydana geldiği, ondan fazla kişinin yaralandığı belirtiliyor. Patlamanın nedeni ve şekline dair henüz bilgi yok. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------- Polisin çalışması Yerdeki yaralılar