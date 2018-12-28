DHA DIŞ - Pakistan’dan FETÖ talimatı

Özge Düzgün, () – Pakistan Yüksek Mahkemesi, ülkedeki FETÖ okullarının Maarif Vakfı'na devredilmesine hükmetti.

Pakistan Yüksek Mahkemesi, Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait Pak- Türk Çağ Eğitim Vakfı okullarının uluslararası hukuka uygun olarak terör örgütü ilan edilmesi için İçişleri Bakanlığı'na talimat verdi.

Mahkeme aynı zamanda vakfın, Türkiye Maarif Vakfı’na devrini de talep ederek, kararın uygulanması için İçişleri Bakanlığı'nın harekete geçmesini istedi. Karar metninde İslam İşbirliği Teşkilatı’nın da FETÖ’yü terör örgütü olarak kabul ettiğinin alt çizildi ve birçok ülkedeki emsal kararlar işaret edildi.

Kararda Pak-Türk Çağ Eğitim Vakfı'nın üyelerinin diğer ülkelerde de sınır dışı edildiği vurgulandı. Pakistanlı avukat Muhammed Süheyl Sacid’in Yüksek Mahkeme'ye bireysel başvurusunda vakıf okullarının sahibinin Türkiye’de olduğu ve bu okullara kayyum atandığı dolayısıyla Pak-Türk Çağ Eğitim Vakfı okullarının Türkiye’ye iadesinin gerekliliği ifade edildi. Pakistan Yüksek Mahkemesi, FETÖ'nün ülkede terör örgütü olarak tanınmasına yönelik başvuruyu bu ay içinde kabul etmişti.