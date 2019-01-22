DHA DIŞ -Pakistan’daki kazada ölü sayısı 27’ye yükseldi

Pakistan, () –Pakistan’da otobüs ve petrol tankerinin çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 27 ‘ye yükseldi.

Pakistanlı yetkililer, ülkenin güneyindeki Sind eyaletinde bulunan Karaçi'den, Belucistan'ın Panjgur bölgesine giden ve 40 kişinin bulunduğu yolcu otobüsünün, karşı yönden gelen petrol tankeriyle çarpışmasıyla meydana gelen kazadaki ölü sayısının 27’ye yükseldiğini ve mağdurların çoğunun tespit edilebilmesi için DNA testlerinin yapılması gerektiğini söyledi.

Otobüsün, yolcuların çıkmasını zorlaştıran tek bir kapısı olduğu bildirildi.

Bölgedeki itfaiyenin yetersiz olması nedeniyle, çevre bölgelerdeki itfaiyeler desteğe geldi ve yangını üç saat sonra kontrol altına aldılar. Ağır yaralıların Karaçi'ye gönderildiği öğrenildi.



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Yangından görüntüler