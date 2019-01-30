DHA DIŞ - Nürnberg oyuncak fuarında 38 Türk firma yer aldı

Taner Tüzün, Nürnberg () –Dünyanın en çok ziyaretçi çeken oyuncak fuarlarından biri olan Uluslararası Nürnberg oyuncak fuarı 70. kez kapılarını uzman ziyaretçilerine açtı.



Fuarda 38 Türk firması yer alıyor. Geleneksel tahta oyuncaklardan, en son elektronik oyuncalara birçok oyuncağın sergilendiği fuarı çok sayıda Türk işadamı ziyaret ederken, Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolos Yardımcısı Selçuk Eke de fuara katılan isimler arasında yer aldı. Resmi açılışın ardından Türk firmalarını tek tek ziyaret ederek ilgililerden bilgi alan Eke, oyuncak firmalarının Türk ekonomisine büyük katkı sağladığını ifade etti.



Fuarı sadece işadamları ziyaret edebiliyor ve işadamları fuara katılan firmaların ürünlerini yakından görme fırsatı da yakalayarak iş bağlantıları sağlayabiliyorlar.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Fuardan çeşitli görüntüler

-Nürnberg Başkonsolos Yardımcısı Selçuk Eke stant ziyareti

-İstanbul Kimyevi maddeler ve mamulleri İhracatçılar Birliğinden Buğra Uçal konuşuyor

-Stantlar

-Başkonsolos Yarımcısı Selçuk Eke konuşuyor

-Oyuncaklar basına tanıtılıyor