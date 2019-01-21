DHA DIŞ - Netanyahu: “Bize zarar vermek isteyene, zarar veririz”

İsrail, () – İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, “Bize zarar vermek isteyenlere biz de aynı şekilde karşılık vereceğiz. Bizi yok etmekle tehdit edenler bunun tüm sorumluluğunu üstlenecek” dedi.

Çad ziyareti dönüşü havaalanında konuşan Netanyahu, “Daimi bir politikamız var: Suriye’deki İran’a ait hedefleri vurmak ve bize zarar verenlere aynı şekilde karşılık vermek. İsrail’de olsam ya da Çad’a tarihi bir ziyaret gerçekleştiriyor olsam da bu politika değişmez. Bu daimi bir politika” sözlerini kullandı.

İsrail Başbakanlığı sosyal medya hesabından da Netanyahu’nun açıklamaları sürdü. Hesaptan Netanyahu’nun şu sözleri paylaşıldı:

“İran, bizim sınırlarımızda yer alan bir bölgeye Suriye’den füze attıktan sonra İsrail Hava Kuvvetleri Suriye’deki İran hedeflerine hava saldırısında bulundu. İran askeri varlığını Suriye’de genişletmeye çalışırken ve İran Hava Kuvvetleri komutanının da belirttiği gibi, İran’ın, İsrail’i yok etme niyetinde olduklarına dair yapılan açıklamaları da göz önünde bulundurarak bu tarz saldırıları göz ardı etmeyeceğiz. İran’a karşı ve İran’ın saldırganlığına yardım da bulunan Suriye Kuvvetlerine karşı hareket ediyoruz. Bize zarar vermek isteyenlere biz de aynı şekilde karşılık vereceğiz. Bizi yok etmekle tehdit edenler bunun tüm sorumluluğunu üstlenecek”.



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Netanyahu’nun havalimanındaki açıklaması

Twitter’dan paylaşılan mesajlar