DHA DIŞ - NATO Savunma Bakanları Toplantısı Brüksel'de başladı

Brüksel () - NATO Savunma Bakanları Toplantısı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı. Toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Toplantının açılışından görüntü
Brüksel () - NATO Savunma Bakanları Toplantısı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı. Toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil ediyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ---------------- Toplantının açılışından...
Brüksel () - NATO Savunma Bakanları Toplantısı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı. Toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Toplantının açılışından görüntü