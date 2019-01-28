DHA DIŞ – Moskova’da ünlü tablonun çalındığı an ve hırsızın yakalanması kamerada

Rusya, () - Moskova’daki ünlü Tretyakovskaya Galerisi’nden Rus ressam İvanoviç Kuinci’nin “Ay-Petri.Kırım” adlı tablosunu çalan şüpheli yakalandı. Tablo, şüphelinin söylediği adreste bulundu.



Polis yetkilileri, güvenlik kameralarından tespit edilen şüphelinin kısa süre sonra yakalandığını; şüphelinin tabloyu yapımı süren bir binaya sakladığını söylediğini; polisin belirtilen adreste tabloyu bulduğunu yazdı. 31 yaşındaki şüphelinin Aralık 2018’de uyuşturucular ile yakalandığını; mahkemesinin sürdüğünü ve yurtdışına çıkış yasağının bulunduğu belirtildi. Eserin, St. Petersburg Rus Müzesi’nden sergilenmek üzere Tretyakovskaya Galerisi’ne götürüldüğü; olayın da burada gerçekleştiği belirtildi.



“MÜZE GÖREVLİSİ SANDILAR”

Tretyakovskya Galerisi’nde ziyaretçilerin içeride olduğu sırada duvardan tabloyu indiren şüpheli, sanat eserini çalarak kayıplara karıştı. Görgü tanıkları, tabloyu götüren kişinin önce müze görevlisi olduğunu düşündüklerini, ancak birkaç dakika sonra tablonun çalındığının anlaşıldığını anlattı.

Yerel basın, Rus ressam Arkhip İvanoviç Kuinci’nin 1898-1908 yılları arasında tamamladığı “Ay-Petri.Kırım” adlı yağlı boya tablonun değerinin 180 bin Dolar civarında olduğunu duyurdu.



HIRSIZLIK ANI VE ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI KAMERADA

Rus polisi, gerçekleşen hırsızlığın güvenlik kamera görüntüleri ve hırsızın bulunduğu mekana baskın ile gözaltına alınma anlarına dair görüntüleri yayınladı. Görüntülerde hırsızın gösterdiği adreste, ünlü tablonun bulunma anı da bulunuyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hırsızın sanat galerisine gelişi

Galerideki kalabalık arasında tabloyu çalması ve çıkışı

Polisin baskın anı

Hırsızın yakalanması

Tablonun bulunması

Rus polis sözcüsünün açıklama yapması

Galerinin içinden görüntüler

Tablonun fotoğrafları

Tretyakovskaya Galerisinin dış görüntüsü