Mısır, () – Mısır’ın Nasr kentinde bulunan bir kilisenin çatısına bırakılan iki bombadan birini etkisiz hale getirmeye çalışan bomba imha uzmanı polis Mustafa Abid, bombanın patlamasıyla hayatını kaybetti.
Bombalı saldırı, Mısır Hristiyanlarının yeni yıl kutlamalarından iki gün önce gerçekleştirilirken, henüz saldırıyı üstlenen bir grup olmadı.
DHA DIŞ - Mısır’da bir polis el yapımı bombayı imha ederken hayatını kaybetti
Mısır, () – Mısır’ın Nasr kentinde bulunan bir kilisenin çatısına bırakılan iki bombadan birini etkisiz hale getirmeye çalışan bomba imha uzmanı polis Mustafa Abid, bombanın patlamasıyla hayatını kaybetti. Bombalı saldırı, Mısır...
Mısır, () – Mısır’ın Nasr kentinde bulunan bir kilisenin çatısına bırakılan iki bombadan birini etkisiz hale getirmeye çalışan bomba imha uzmanı polis Mustafa Abid, bombanın patlamasıyla hayatını kaybetti.
YORUM EKLE