DHA DIŞ - Meksika’da toplu mezardan 50 ceset çıkarıldı

Meksika () – Meksika’da daha önce gizli mezarda bulunan 19 cesedin ardından yine aynı bölgede 50 ceset daha bulundu.

Cesetler, Meksika’nın Colima eyaletinde bulunan Tecoman şehrindeki gizli mezarlarda bulundu. Yerel medya cesetlerin yaklaşık 38 mezardan çıkarıldığını belirtti. Colima Savcılığının konuya dair yaptığı açıklamaya göre, Meksikalı yetkililer cesetler üzerinde kimlik belirleme çalışmalarına başladı. Ayrıca, savcılık yaptığı açıklamada, aynı bölgede daha önce bulunan 19 cesedin bulunmasının ardından yapılan aramalar sonucu 50 ceset daha bulduklarını ve daha fazla ceset için aramayı sürdürecekleri bilgisine de yer verdi. Savcılık bulunan cesetler arasında çocuk cesedine rastlanmadığını duyurdu.

Yerel medya, Colima eyaletinin şiddet olayları ile Meksika’da ün salmış durumda olduğunu, 2018’de Meksika’da en yüksek cinayet oranına sahip eyaletin Colima olduğunu ve Colima’da bulunan Tecoman şehrinin de uyuşturucu kaçakçılarının stratejik bir merkezi olduğunu belirtti.