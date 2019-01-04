DHA DIŞ - ‘Medya Trump’ın hapishanesi oldu’ diyen Amerikalı gazeteci istifa etti

Gonca YAĞCI, () - Amerikan NBC televizyon kanalının deneyimli gazetecisi ve haber yorumcusu William Arkin ABD’deki devam eden savaş ortamı ve 'faşist' bir şekilde ilerleyen ülke güvenliğinden rahatsız olduğunu ifade ederek istifasını sundu.

ABD’nin durumunu ‘Trump Sirki’ olarak nitelendiren deneyimli yorumcu kaleme aldığı veda mektubunda televizyon haberciliğinin durumundan rahatsızlığını dile getirdi.

Arkin, 30 yıldır NBC haber kanalında, muhabir, yorumculuk, askeri analist ve danışmanlık görevlerinde bulunmuştu.

Çalışma arkadaşlarına gönderdiği veda yazısında Arkin, Amerikan basınının ABD’nin askeri sorumluluklarını yeteri kadar sert bir dille haber yapmadıklarını eleştirisinde bulundu.

Eleştirilerinin tüm NBC haber servisi için de geçerli olduğu vurgusu yapan Amerikalı gazeteci, NBC’nin daha fazla savaş ve çatışmaya davetiye çıkaran politikaların lehine çalıştığı karşısında dehşete düştüğünü ifade etti.

Arkin’in veda mektubunu izniyle paylaşan CNN televizyonu gazetecinin belirli tarihlerde birkaç kez çalıştığı kurumdan ayrıldığını ancak geri döndüğünü aktardı.