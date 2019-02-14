DHA DIŞ - Makedonya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 13 ölü

Enis Tabak () - Makedonya'da meydana gelen otobüs kazasında 13 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Üsküp'ten Gostivar'a hareket eden bir yolcu otobüsü, Tetova yakınlarında şarampole yuvarlandı. Bir hamile kadının da bulunduğu...