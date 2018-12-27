DHA DIŞ - Lüks yat saniyeler içinde alevlere teslim oldu 

Avustralya'nn Rottnest Adası açıklarında lüks bir yat alevler içinde kaldı. Yatın alev almasından sonra içlerinde beş yaşında bir çocuk da bulunan altı yolcu yara almadan kurtarıldı. Saniyeler içinde alevlere teslim olan yatın görüntüsü sahil güvenlik ekipleri tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yanan yatın görüntüsü

