DHA DIŞ - Kutlamalar için iniş yapan helikopter, gösteri alanına düştü

Mali, () – Mali’de, 20 Ocak’ta kutlanan Mali Ordu Günü kutlamalarının hazırlığı sırasında bir helikopter düştü.



Hava Kuvvetlerine ait Z9 helikopteri, Kati’de bulunan ordugâhta hazırlıklar sırasında hatalı iniş yaparak kaza yaptı. Helikopterde bulunan 2 pilot hemen bir sağlık merkezine götürüldü. Kaza sonrası yetkililerin yaptığı açıklamada, 2 pilotun hayati tehlikesinin bulunmadığı, kazanın sebebinin bilinmediği ve kazaya dair araştırma başlatıldığı duyuruldu.

Görüntü Dökümü

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-Helikopterin düşmesi

-Düşen helikopter sonrası kaçışan insanlar