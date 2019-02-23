DHA DIŞ – Kıyafeti oyuncağa takılan çocuk, anaokulu parkında yaşam mücadelesi verdi

Rusya () – Rusya’da bir çocuk, anaokulunun parkında oynadığı sırada montunun şapkası bir oyuncağa takıldı. Anaokulu öğretmeni, yaklaşık bir buçuk dakika sonra oyuncakta asılı kalan çocuğu fark ederek kurtardı.

Olay Rusya’nın Çelyabinsk bölgesinde yer alan Zlatoust şehrindeki bir anaokulunda meydana geldi.



Küçük kızın annesi tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, anaokulunda oyun parkında çocukların oynadığı ve anaokulu öğretmenin de onları izlediği görülüyor.



HAVASIZ KALAN ÇOCUK ÇIRPINDI

Görüntülerde küçük bir kız çocuğunun, montunun şapkasının oyun parkındaki bir oyuncağa takıldığı ve çocuğun ayaklarının yerden kesilerek, havada asılı kaldığı görülüyor. Önce kimsenin fark etmediği küçük kız, bir süre sonra havasız kaldığı için çırpınmaya başlıyor. Bu sırada parkta oynayan diğer bir çocuk, küçük kızın çırpındığını fark edip, onu asılı kaldığı yerden kurtarmaya çalışıyor, fakat başarılı olamıyor. Daha sonra, nihayet anaokulu öğretmeni yaklaşık bir buçuk dakika sonra kızı fark edip, ona doğru yürüyor. Küçük kızı asılı kaldığı yerden kurtardıktan sonra kızın bilincini kaybettiğini fark eden öğretmen, hemen çocuğu kucaklayıp, ilk yardım için anaokulu revirine götürüyor.

ANNE: OKUL BİZDEN OLAYI GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Küçük kızın annesi ise görüntüyü paylaştığı sosyal medya hesabında anaokulunun olayı kendisinden gizlemeye çalıştığını belirterek, revirde ambulans gelmeden önce görevliler tarafından kızına müdahale edilene kadar, kızının yaklaşık 7 dakika boyunca bilincini kaybettiğini iddia etti.

Bölgenin çocuk hakları komisyonu temsilcisi ise olayı araştırdıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Anaokulu bahçesindeki parkta oynayan çocuklar

- Anaokulu görevlisinin çocukları izlemesi

- Küçük kızın şapkasından asılı kalması

- Başka bir çocuğun kızı kurtarmaya çalışması ve başarısız olması

- Çocuğu fark eden anaokulu görevlisinin çocuğu kurtarması

- Anaokulu görevlisinin çocuğu kucaklayıp içeri götürmesi