DHA DIŞ - Kaza ‘geliyorum’ dedi.. Taksi sürücüsü seyir halinde böyle uyudu

Çin () –Çin’de direksiyon başında uyuyakalan taksi şoförü, orta refüjde tadilat çalışması yapan kamyona çarptı. Taksicinin yaralı kurtulduğu kaza, hem taksi içinden hem de arkadaki araç tarafından kaydedildi. İçinde bir yolcu da...