DHA DIŞ - Katar, Dünya Kupası için Türkiye'ye heyet gönderecek

Katar () – Katar, Dünya Kupası için 31 Ocak'ta Türkiye’ye bir heyet gönderecek. Heyet Süper Lig maçlarında alınan güvenlik tedbirlerini yerinde inceleyecek.

Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kabul etti. Halife Al Sani, Bakan Soylu görüşmesinde 2022'de Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'ndaki güvenlik tedbirleri konusu da ele alındı.

Kabul, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani arasındaki dostluğun, diğer kurumlarda da devam ettirilmesinin görüşüldüğü kabulde, iki ülke arasındaki dostluğun da sürdürülmesi gerektiği bildirildi.

Türkiye ile Katar arasındaki stratejik iş birliğinin bir parçası olarak yapılan ziyarette Afganistan, Pakistan ve İran hattındaki düzensiz göçün yönetilmesi, uyuşturucuyla mücadelede iş birliğinin devam ettirilmesi ve ülkelerin bulunduğu coğrafyalardaki terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve terörle mücadele konuları ele alındı.

Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani'nin görüşmede, Türkiye'nin düzensiz göç, uyuşturucu ve terörle mücadeleyle güvenlik alanındaki bilgi birikiminden Katar'ın faydalanabileceğini söylediği öğrenildi.

SPORDA GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ YERİNDE İNCELEYECEKLER

Kabulde ayrıca, şu ana kadar 36 eğitim programıyla 600 Katar polisine eğitim verildiği, 14 eğitim programının da planlandığı kaydedildi, spor güvenliği konusunda deneyimli Türkiye'nin, 2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası için her türlü bilgi ve tecrübeyi paylaşabileceği vurgulandı.

Heyete, Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığınca toplumsal olaylara müdahale konusunda sunum yapılacağı, ayrıca ziyaret sırasında toplumsal olaylara ilişkin tatbikat düzenleneceği bildirildi.

Görüşmeye, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tuğgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Savaş Ünlü ve Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanı Cüneyt Ünal da katıldı.