DHA DIŞ - İtalya’da helikopter ve uçak çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

İtalya () - İtalya'nın kuzeyinde Alp dağlarının bulunduğu bölgede, bir helikopterin uçağa çarpması 5 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı. Yerel basın, Valle de Aosta bölgesinde Alp dağlarından Rutor'un üzerinde helikopterin, turistik...