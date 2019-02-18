FİLİSTİN () - Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail polisinin, İsrail işgalindeki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapattığını duyurdu.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarının İsrail polisince kapatıldığını; İsrail polisinin Harem-i Şerif'te ibadet için bulunanlara da saldırdığını duyurdu.
DHA DIŞ - İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapattı
FİLİSTİN () - Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail polisinin, İsrail işgalindeki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapattığını duyurdu. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs tarafından yapılan...
FİLİSTİN () - Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail polisinin, İsrail işgalindeki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapattığını duyurdu.
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