DHA DIŞ - İran: Yeni seyir füzesi testi başarılı

Deniz Kılınç () – İran, 1979 İslam Devrimi kutlamaları haftasında 1,350 kilometre menzili olan yeni seyir füzesi testinin “başarılı” olduğunu duyurdu.

Hoveizeh ismi verilen füzeyi “İran İslam Cumhuriyeti’nin bir gücü” olarak tanımlayan İran Savunma Bakanı Amir Hatami, füze testinin gösterildiği televizyon yayınında şu değerlendirmeleri yaptı:

“Hoveizeh füzesi 1,200 kilometre mesafeyi başarıyla kat ederek önceden belirlenen hedefe ulaştı. Araç en kısa zamanda hazır olabilecek bir durumda ve oldukça düşük bir irtifadan uçuyor.”

Cuma günü başlayan İslam Devrimi kutlamaları kapsamında duyurulan hava aracı aynı zamanda İran başkenti Tahran’da düzenlenen “savunma başarılarının 40 yılı” ismi verilen silah sergisine de konu oldu. Savunma Bakanı Hatami, Hoveizeh füzesinin ilk kez 2015 yılında duyurulan ve 700 kilometre menzile sahip olan Soumar seyir füzelerinin bir parçası olduğunu söyledi.

İran, balistik füze programı kapsamında füze menzillerini 2 bin kilometreye kadar indirmiş, fakat söz konusu menzilin kısaltılmasına rağmen füzelerin İsrail ve Orta Doğu’daki batı üslerine ulaşabiliyor olması sebebiyle ABD ve Avrupa Birliği’nden tepki görmüştü. Washington yönetimi ve müttefikleri, aynı zamanda Avrupa’yı da tehdit eden gelişmiş füze teknolojilerine devam etmekle suçlamış, İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Amiral Ali Shamkhani de Salı günü yaptığı açıklamada İran’ın “füzelerin menzilini arttırma niyetinde olmadığını” söylemişti.

