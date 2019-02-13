İRAN () - İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı (IRNA), İran Devrim Muhafızları'nı hedef alan saldırıda, 20 kişinin hayatını kaybettiğini; 20 kişinin de yaralandığını duyurdu. IRNA, İran'ın güneydoğusunda, Sistan ve Belucistan Eyaleti'nin Zahidan şehrinde, muhafızları taşıyan bir otobüse, canlı bomba saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Ajans, saldırıda şu ana kadar 20 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
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DHA DIŞ - İran'da devrim muhafızlarını taşıyan otobüse canlı bomba saldırısı: 20 ölü - 2 - GÖRÜNTÜLÜ
İRAN () - İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı (IRNA), İran Devrim Muhafızları'nı hedef alan saldırıda, 20 kişinin hayatını kaybettiğini; 20 kişinin de yaralandığını duyurdu. IRNA, İran'ın güneydoğusunda, Sistan ve Belucistan Eyaleti'nin...
İRAN () - İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı (IRNA), İran Devrim Muhafızları'nı hedef alan saldırıda, 20 kişinin hayatını kaybettiğini; 20 kişinin de yaralandığını duyurdu. IRNA, İran'ın güneydoğusunda, Sistan ve Belucistan Eyaleti'nin Zahidan şehrinde, muhafızları taşıyan bir otobüse, canlı bomba saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Ajans, saldırıda şu ana kadar 20 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
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