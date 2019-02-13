DHA DIŞ - İran'da devrim muhafızlarını taşıyan otobüse canlı bomba saldırısı: 20 ölü - 2 - GÖRÜNTÜLÜ

İRAN () - İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı (IRNA), İran Devrim Muhafızları'nı hedef alan saldırıda, 20 kişinin hayatını kaybettiğini; 20 kişinin de yaralandığını duyurdu. IRNA, İran'ın güneydoğusunda, Sistan ve Belucistan Eyaleti'nin Zahidan şehrinde, muhafızları taşıyan bir otobüse, canlı bomba saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Ajans, saldırıda şu ana kadar 20 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.



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