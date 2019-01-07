DHA DIŞ - İklim değişikliği çöllerin genişlemesine neden oluyor

Arizona Üniversitesi'nin (UA) ağaç halkaları üzerinde yaptığı araştırmada, iklim değişikliğinin çöllerin genişlemesine neden olduğu ortaya çıktı.

Bilim insanları 800 yıl öncesine kadar uzanan ağaç halkalarını inceledi ve iklim değişikliğinin Güney Kaliforniya’daki Baja yarımadasından Güney Arizona’ya kadar bir bölgeye yayılan Sonoran’ı da kapsayan gezegenin en büyük çöllerini genişlettiğini tespit etti.

Araştırma ekibi Kuzey Yarımküredeki beş orta enlem noktasından ağaç halkası verilerini birleştirerek bu sonuca ulaştı. Son 800 yılda ağaç halkalarının genişliğine ve kalınlığına bakarak tropik kuşağın giderek genişlediğini tespit eden bilim insanları, 1568 ve 1634 yılları arasında yaşanan genişlemenin aşırı kuraklık ile örtüştüğünü ve günümüzde ise bu genişlemenin hızla devam ettiğini ortaya koydu.