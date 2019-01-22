DHA DIŞ - İçeride Merkel ve Macron anlaşma imzaladı, dışarıda sarı yelekliler protesto gösterisi düzenledi

İçeride Merkel ve Macron anlaşma imzaladı, dışarıda sarı yelekliler protesto etti



İskender Güngör, ACHEN, () – Almanya’nın Aachen kentinde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ‘Aachen Anlaşmasını’imzaladığı sırada, salon dışında toplanan sarı yelekli protestocular da Merkel ve Macron’u protesto etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iki ülke arasında tarihi öneme sahip 22 Ocak 1963 tarihli Elysee Anlaşması'nın 56. yıl dönümünde, yeni bir Alman-Fransız iş birliği anlaşmasını imzaladı.



Aachen kentinin belediye salonunda gerçekleştirilen imza töreninde, Merkel ve Macron’un yanı sıra, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian de ‘Aachen Anlaşmasını’ imzaladı.

Merkel, törende yaptığı açıklamada, Almanya Başkanı Konrad Adenauer ve Fransa Cumhurbaşkanı Charles De Gaulle’nin 1963'de Elysee Anlaşması'nın imzaladığı dönemden farklı bir dönemde yaşadıklarını belirterek, iki ülkenin yeni bir anlaşma imzalamasının gerekliliğine değindi. Merkel, bu anlaşmayla Almanya ve Fransa’nın ortak bir askeri kültür, ortak savunma ve silah endüstrisi için taahhütlerde bulunduğunu belirtti.

DIŞARIDA PROTESTO GÖSTERİSİ VARDI

İçeride anlaşmaların imzalandığı sırada dışarıda toplanan kalabalık da anlaşmayı ve liderleri protesto etti.

Protestoculardan Tamara Kirschbaum, 'ya yaptığı açıklamada, “İnsanlık artık dünyada kaybolmuş durumda. Politikalar insanlık dışı yapılıyor. Her bir insan, her bir fert çok şeyler yapabilir. Bizim birçok şey için imkânlarımız var, bizler bazı şeyleri değiştirebiliriz. Bunun için buradayım.” dedi.

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