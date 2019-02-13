DHA DIŞ - Hulusi Akar, Savunma Bakanları Toplantısı için NATO Karargahında

Brüksel () - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı için NATO Karargahı'nda. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ---------------- Akar'ın binaya girişi Karışlanması  

DHA DIŞ - Hulusi Akar, Savunma Bakanları Toplantısı için NATO Karargahında

Brüksel () - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı için NATO Karargahı'nda.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Akar'ın binaya girişi

Karışlanması

 

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