DHA DIŞ – Hırsızı, motosikleti ile çarparak yakalattı

Çin, () – Çin’de motosikletli bir dükkân sahibi, dükkânından sigara çalıp farklı yönlere doğru kaçan iki hırsızdan birini motosikletiyle çarparak yere düşürdü. Polis, yere yığılan hırsızı gözaltına alındı.



Olay Çin'in Anhui eyaletinde bulunan Chuzhou şehrinde meydana geldi.

Güvenlik kamerasınca kayda alından görüntülerde, polisin kovaladığı bir hırsızın, sigara çaldıktan sonra kalabalık caddelerde koşarak izini kaybettirmeye çalıştığı görülüyor. Hırsızı fark eden motosikletli dükkân sahibi de motosikletiyle hırsızı takip etmeye başlıyor ve hırsıza yeterince yaklaşınca, motosikletiyle çarparak hırsızı yere düşürüyor. Bunun üzerine polis de hırsızı gözaltına alıyor.

Yetkililerin yaptığı açıklamada, hırsızın daha önce işlediği benzer hırsızlık suçlarından arandığı, olay anında kaçmayı başaran diğer kişinin henüz yakalanmadığı, fakat olayın araştırıldığı belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hırsızın kaçtığı an

-Motosikletlinin ve polisin hırsızı kovalaması

-Motosikletlinin hırsıza çarpıp yere düşürmesi

-Polislerin hırsızı yakaladığı an