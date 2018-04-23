DHA DIŞ HABER- Toronto'da yayaların arasına araç daldı (2)

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK - 23 Nisan, 2018 () - Kanada'nın Toronto kentinde bir araç yayaların arasına daldı. Yaya trafiği yoğun olan bir caddede insanların arasına dalan araç, daha sonra olay yerinden kaçtı. Toronto polisi bir süre sonra araç sürücüsünün yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Polis, olayda en az 8 kişin yaralandığını duyurdu.