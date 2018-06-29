DHA DIŞ HABER - ABD'de gazeteye silahlı saldırı: En az 5 ölü (2)

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 28 Haziran () - ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Annapolis kentinde Capital Gazette adlı gazeteye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybederken, bazıları ağır olmak üzere yaralananların olduğu da açıklandı.

Annapolis'te gerçekleşen silahlı saldırıyla ilgili polis yetkilileri açıklama yaptı. Açıklamada, saldırıda en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve bazıları ağır olmak üzere yaralananların olduğu belirtildi. Yaralıların hastanelerde tedavi altına alındıkları öğrenilirken bazı kişilerdeki yaraların ölümcül derecede olduğu ifade edildi.