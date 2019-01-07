DHA DIŞ - Gabon’daki askeri darbe bastırıldı, bildirgeyi okuyanlar yakalandı

Tedavi için Fas’ta bulunan Cumhurbaşkanı Ali Bongo’nun yılbaşı mesajının hayal kırıklığı yarattığını; sağlık nedeniyle cumhurbaşkanının görevlerini yerine getiremediğinin iddia edildiği metni, kendisini Gabon Savunma ve Güvenlik Güçleri Yurtsever Gençlik Hareketi olarak tanımlayan bir grup asker okudu.
“Hükümet yerinde. Kurumlar yerinde” açıklaması yapan hükümet sözcüsü Guy-Bertrand Mapangou, dört askerin yakalandığını; beşincinin ise arandığını açıkladı. Haberleşme bakanı, askerlerin “bir grup şakacı olduğunu ve askeri hiyerarşi içinde yer almadıklarını da ” sözlerine ekledi.
Bongo ailesi, 1967’den bu yana Gabon’u yönetiyor. 2009’da Ali Bongo’nun babası Ömer’in öldüğünden beri ülkenin cumhurbaşkanı olarak görev yapıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Darbeci askerlerin bildiriyi okuması