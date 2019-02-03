DHA DIŞ - Fransız Alpleri’nde çığ felaketi: 1 ölü, 2 yaralı

Deniz Kılınç () – Fransa’nın Savoie bölgesinde gerçekleşen ve onlarca kayakçının kar altında kaldığı çığ felaketinde en az bir kişi hayatını kaybederken; iki kişi de yaralandı.



Fransız Alpleri’nde bugün yerel saatle 15:00 sularında, 2 bin 300 metre yükseklikte kayan onlarca kayakçı çığ altında kaldı. Bir kişinin hayatını kaybettiği ve iki kişinin yaralandığı olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, diğer kayakçılar herhangi bir zarar almadan kurtarıldı.



