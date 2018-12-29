DHA DIŞ - Filipinler'de 7 büyüklüğünde deprem

Filipinler () - Filipinler’in güneyindeki Mindanao adasının Davao kenti yakınlarında 7 büyüklüğünde deprem oldu. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu, depremin merkezini Pondaguitan olarak duyurdu.
Filipinler () - Filipinler’in güneyindeki Mindanao adasının Davao kenti yakınlarında 7 büyüklüğünde deprem oldu. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu, depremin merkezini Pondaguitan olarak duyurdu.
Filipinler () - Filipinler’in güneyindeki Mindanao adasının Davao kenti yakınlarında 7 büyüklüğünde deprem oldu. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu, depremin merkezini Pondaguitan olarak duyurdu.