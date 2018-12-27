DHA DIŞ - Eşi, Kolombiya’da kaybolan Türk profesörün hayatını kaybettiğini duyurdu

Gonca YAĞCI, () - Kanada Simon Frazer Üniversitesi'nden ekonomi profesörü olan ve bir program için gittiği Kolombiya’da 6 Aralık’tan beri haber alınamayan Ramazan Gençay'a dair üzücü haberi eşi paylaştı.

Ekonomi profesörü olan Gencay’ın Kanadalı eşi Carole Gencay, bugün Facebook hesabından eşinin hayatını kaybettiğini duyurdu

Kolombiya’da yayın yapan Caracol TV, Ramazan Gencay’ın banka hesaplarındaki parayı ele geçirmek için öldürülmüş olabileceğini yönünde şüpheler olduğunu yazdı. TV kanalı, polisin Gencay’ın en son göründüğü yerdeki güvenlik kameralarını izlediğini belirterek profesörün, skopomalin denilen zehirli bir madde ile öldürülmüş olabileceğini aktardı.

Kolombiya’daki yayın yapan radyo istasyonu La FM’e konuşan Medellin Emniyet Müdürü Andres Tobon, bir ihbar üzerine Gencay’ın cansız bedenine ulaştıklarını belirterek henüz tam anlamıyla bir kimlik belirlemenin yapılmadığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Kolombiya polisi, profesörün en son 6 Aralık’ta kentteki bir salsa kulübünün güvenlik kamerasında görüldüğünü tespit etmiş ve birlikte göründüğü bir grup zanlıyı aramayı sürdürüyordu.

Görüntü Dökümü

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Profesörden görüntüler