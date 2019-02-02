DHA DIŞ - Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya () - Endonezya'da Sumatra adası yakınında 6,1 büyüklüğünde bir deprem oldu. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi USGS, depremin yerin 10 km derininde meydana geldiğini duyurdu.  

DHA DIŞ - Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya () - Endonezya'da Sumatra adası yakınında 6,1 büyüklüğünde bir deprem oldu. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi USGS, depremin yerin 10 km derininde meydana geldiğini duyurdu.
 

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