Endonezya () - Endonezya'da Sumatra adası yakınında 6,1 büyüklüğünde bir deprem oldu. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi USGS, depremin yerin 10 km derininde meydana geldiğini duyurdu.
DHA DIŞ - Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem
Endonezya () - Endonezya'da Sumatra adası yakınında 6,1 büyüklüğünde bir deprem oldu. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi USGS, depremin yerin 10 km derininde meydana geldiğini duyurdu.
Endonezya () - Endonezya'da Sumatra adası yakınında 6,1 büyüklüğünde bir deprem oldu. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi USGS, depremin yerin 10 km derininde meydana geldiğini duyurdu.
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