DHA DIŞ - Elon Musk: Supercharger ağı Türkiye’ye uzanacak 

Tesla ve Space X şirketlerinin kurucusu Elon Musk, Supercharger ağının Norveç’ten Türkiye’ye kadar uzanacağını açıkladı. Musk, attğı twitte İrlanda'nın bazı bölgelerinin Supercharger'a ihtiyacı olduğu twine yanıt olarak, “Supercharger ağı gelecek yıl Avrupa’nın %100’ünü kaplayacak şekilde genişleyecek. İrlanda’dan Kiev’e, Norveç’ten Türkiye’ye” ifadelerini kullandı. Tesla Model 3’ün Avrupa versiyonunun Kombine Şarj Sistemi (CCS) hızlı şarj uyumlu portlarla donatılacağını açıklamıştı. Daha önce Türkiye’deki yatırımlarını dondurduğunu açıklayan şirket, Avrupa’daki Tesla sahiplerine Model 3 gelmeden önce kıtadaki mevcut Süper Şarj Cihazlarını CCS sistemiyle yükselteceğini de söyledi.

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