DHA DIŞ - Elleri kelepçelerle yatağa bağlanmış çocuğun imdadına polis yetişti

Peru () - Peru'da annesinin, ellerini arkadan yatağa kelepçelediği çocuğun ağlama sesini duyan komşuları durumu polise bildirdi. Uzun süredir çocuğun bu şekilde ağladığını söyleyen komşuları, polisten duruma müdahale etmesini istedi.

Olay, Peru'nun Lambayeque bölgesinde bulunan Chiclayo şehrinde meydana geldi. Uzun zamandır çocuğun ağlama sesi geldiğini söyleyen komşuları durumu polise bildirdi. Kapıyı çalan polisler, kapıyı kimsenin açmadığını görünce kilidi kırarak içeri girdi. İçeride 8 yaşındaki bir çocuğun ellerinin arkadan yatağa kelepçelendiğini gören ekipler çocuğu bulunduğu durumdan kurtardı. Anne gözaltına alındı, polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polislerin kapıya gelmesi

Kilmidi kırması

Çocuğun görüntüsü